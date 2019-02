In Ghana klappt das erst recht

In der Schweiz besuchten die Schwestern Kimberley und Priscilla Addison die Fabrik eines renommierten Schokoladenherstellers. Sie dachten: Wenn das in einem Land funktioniert, das nicht einmal Kakaobohnen anbaut, können wir das auch. Heute führen sie ein Unternehmen in Accra.

Wie die Schokolade zu ihrem Namen kam: 57 steht für das Jahr, in dem Ghana vom Vereinigten Königreich unabhängig wurde. © Schröder

Kaum süß, intensiver Kakaogeschmack, eine fruchtige Säure. „Bissap“, sagt Kimberly Addison und bricht ein zweites Stück von einer dünnen, rötlichen Tafel Schokolade. „Ein traditionelles afrikanisches Getränk aus Hibiskusblättern.“ In der Küche des Hauses ihrer Eltern in East Legon, eine gehobene Wohngegend von Ghanas Hauptstadt Accra, rösten Kimberly und ihre Schwester Priscilla Kakaobohnen im ... ...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019