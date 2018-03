Käsemacher auf Rädern

Er hat seinen Arbeitsplatz immer dabei: Christian Merk fährt mit seinem Käsemobil kreuz und quer durch Baden-Württemberg und hilft Bauern dabei, ihre Milch selbst zu vermarkten.

Cristian Merk legt mit seinem Käsemobil jedes Jahr mehr als 65 000 Kilometer zurück. Auf Kundenwunsch stellt er darin fast alles her. © Kraufmann

An einem kühlen Morgen, an dem die Sonne noch gegen einzelne Nebelfelder ankämpft, rast Christian Merk mit seinem Geländewagen eine einsame Landstraße entlang. Hinter ihm klappert ein Anhänger mit verblasstem Schriftzug. „Mobile Hofkäserei“ steht dort auf molkefarbenem Grund. Aus dem Nichts taucht ein gelbes Ortsschild auf. Merk rollt in die Einfahrt des Q-Hofs bei Heidenheim. Er stoppt sein

...

Sie sehen 4% der insgesamt 10154 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.03.2018