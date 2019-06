Palast auf Zeit

Die Klingel der „schlafenden Schönheit“ ist kaputt, deswegen wartet Tieneke Verstegen hinter der Glastür im Erdgeschoss. Nur wenige Quadratmeter misst der Eingangsbereich, Platz für einen Tisch und ein paar Hocker. Eine geschwungene Treppe führt hoch in den ersten Stock, ins eigentliche Foyer. Rechts, in der ehemaligen Garderobe, hängen jetzt ihre Kleider. Links geht es in die frühere Bar, die

...