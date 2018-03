Vom Mut, nicht aufzugeben

Anzeige

„Wir haben hier nicht nur Chaos, wir haben auch gute Künstler. Nur weiß das keiner“, findet Kalvira. Das will er ändern. Neben einem Dutzend Studioaufnahmen hat er bisher auch vier Livesendungen veranstaltet. Die Menschen in Ostkongo sollen sich auch mal amüsieren, sei es mit einer Salsa-Gruppe oder mit „Gogogo“ von Voldie Mapenzi. Die Sängerin erzählt in dem Lied vom Mut, niemals aufzugeben.

„Hier kommt Magic Pinokio“, brüllt Kalvira in die kühle Nachtluft. Die Zuschauer applaudieren, rutschen auf ihren Plastikstühlen nach vorn. Mancher Hocker wackelt bedenklich. Aber die Musikfans wollen nah dran sein am Spektakel. Der ehemalige Kirchenchorknabe Magic Pinokio singt Lieder aus seinem ersten Album „Africain“. Das Werk mischt Afrobeat, R&B und traditionelle kongolesische Klänge. Es soll im April erscheinen.

Begeisterte Schreie löst der Titel „Salaud“ aus. Höflich übersetzt heißt das „Drecksack“. Keine Frage, wer damit gemeint ist: jene Machthaber in afrikanischen Ländern, die ihr Volk ausbeuten. Zu dieser Kategorie zählen die meisten Anwesenden auch die Elite ihres Landes. Staatschef Joseph Kabila verschleppt die Präsidentenwahl und lässt Proteste mit Gewalt niederschlagen. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo drangsalieren Milizen die Bevölkerung. Schlecht bezahlte Polizisten und Soldaten rauben die Menschen aus, statt sie zu beschützen.

„Zik plus“ hätte deswegen beinahe dicht machen müssen. Nach der ersten Livesendung im Dezember 2016 ist Kalviras Mitarbeiter auf dem Heimweg Soldaten begegnet, die ihn bedrohten. Die Kalaschnikow vor Augen hat er Kamera, Computer, Telefon und Geld für sein Leben gegeben. „Alle Aufnahmen waren weg. Wir waren moralisch unten“, erzählt Kalvira. Ganz zu schweigen vom materiellen Schaden: 4000 Dollar. Kalvira konnte sie dem Techniker nie ersetzen, der ihm die Ausrüstung geliehen hatte.

Kalvira besitzt weder Kamera, Scheinwerfer oder Tonanlage. Er hat nicht einmal einen festen Drehort. Er muss im Jugendhaus betteln, dass sie ihm gratis einen Raum überlassen. In jede Livesendung investiert der junge Mann 200 Dollar. Das Teuerste ist der Sprit für den Stromgenerator.

Recht und Gerechtigkeit

Sein Engagement kostet den Musikchronisten fast alles, was er hat. Und das ist wenig genug. Damit er überleben kann, führt er für eine lokale Menschenrechtsorganisation Kampagnen, animiert Hochzeiten, Modeschauen und Schönheitswettbewerbe.

Vor allem aber legt Kalvira selbst Hand an. Er und seine vier Kumpels bereiten seit dem Morgen den Auftritt von Magic Pinokio vor. Das Jugendhaus hatte keinen freien Saal dieses Mal. „Zik plus“ muss in eine Freiluftbar ausweichen. Ein weißes Tuch wird auf die Kiesel gelegt, dahinter stellt Kalvira das Transparent mit dem Logo von „Zik plus“. Fertig ist die Bühne.

Die Zuschauer rücken unter einem Zelt zusammen. Normalerweise kommen um die 200 junge Menschen zu den Livesendungen. Beim Dreh mit der Salsa-Gruppe musste Kalvira den Saal wegen Überfüllung schließen. In der Freiluftbar haben aber nur 70 Zuschauer Platz. Sie strahlen. Freude haben sie vor allem an den Texten.

Anfangs ging es Kalvira nur um Musik. Die regional bekannte Afropop-Band Urban Boys aus Ruanda kam zu Wort, Ceden Play, der Orchesterchef des kongolesischen Rumba-Stars Felix Wazekwa oder der senegalesische Musiker Ismaël Lô. Doch die lokalen Gäste von „Zik plus“ werden politischer. „Wenn man hier im Osten lebt und die ganze Ungerechtigkeit sieht, kommt das automatisch“, glaubt Kalvira.

In Goma wächst eine Subkultur heran. Die jungen Künstler verehren Alpha Blondie, Bob Marley, aber auch Widerstandskämpfer wie Patrice Lumumba oder Che Guevara. Rap, Beat, R&B sind ihre Klänge. Rumba, einst der Stolz der Nation, ist etwas für die anderen, für die Reichen in der Hauptstadt Kinshasa. Sie liegt 1600 Kilometer weit weg vom Elend in Goma. Dazwischen ist viel Wald, aber keine Straßen. „Die sind dort zufrieden, wenn sie beim Bier ein paar Liebeslieder hören können“, glaubt Kalvira.

Künstlern wie Magic Pinokio reichen die Texte über Liebe und Herzschmerz nicht. Er will aufrütteln: „Berühmte Künstler sind Leader. Wenn sie sich für Recht und Gerechtigkeit engagieren, folgen die Menschen.“

In der aktuellen Welt der Rumba weht dieser revolutionäre Geist nur schwach. Zumindest finden das viele Menschen im Osten und Exilkongolesen. In Paris haben sie im vergangenen Jahr Konzerte von Héritier Watanabe und Fally Ipupa zu Fall gebracht. Die Emigranten nennen sich „Combattants“, Kämpfer. Sie werfen den Rumba-Größen zu große Nähe zum Regime, zumindest aber Gleichgültigkeit vor. In Paris drohten die Combattants, den Konzertsaal zu demolieren. Die Auftritte wurden abgesagt.

Streit für die Zukunft

Über die, die nach Europa abhauen, haben Kalvira und viele Künstler im Ostkongo ihre eigene Meinung. „Warum bleiben sie nicht hier und streiten für eine bessere Zukunft?“ fragt Kalvira. Ihm würde es für den Anfang genügen, wenn das Internet funktionieren würde. Mal kappt die Regierung das Netz, mal fällt der Strom aus, mal versagt die Antenne. Und langsam ist das Netz sowieso.

Das ist ein Grund, weshalb Kalvira längst noch nicht alle Sendungen auf Youtube stellen konnte, und weshalb die Zahl der Klicks noch zu wünschen übrig lässt. Kalvira muss in die ruandische Nachbarstadt Gisenyi fahren, wenn er die Clips von „Zik plus“ veröffentlichen will. Der Ausflug kostet Zeit und Geld, das er nicht hat.

Aber egal, er glaubt an die lokalen Musiker, er macht weiter, lässt sich nicht unterkriegen. Nach der Show mit Magic Pinokio fallen sich Künstler, Moderator und Zuschauer in die Arme. Sie feiern, sind stolz, schöpfen Kraft aus der verschworenen Gemeinschaft. Für einen Abend sind sie die moralischen Sieger. Davon müssen sie zehren.

Dann kehren sie in ihre Hütten zurück, in die Stadtviertel ohne Strom und Wasser, in die Dunkelheit. Und sie beten, dass sie keinem Soldaten begegnen.

