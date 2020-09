102 Personen infiziert in Quarantäne

Bei 30 weiteren Personen im Rhein-Neckar-Kreis ist seit Freitag eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen worden. Das geht aus den Zahlen des Landratsamts vom Montagmittag hervor. Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle seit Beginn der Statistik im März liegt jetzt bei 1617. Als sogenannte aktive Fälle werden 102 Personen geführt – sie sind derzeit noch akut infiziert und deshalb in Quarantäne. Erstmals seit den Tagen zwischen Ende August/Anfang September ist diese Zahl wieder dreistellig. Das war zuvor das letzte Mal Anfang Mai der Fall. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neufälle innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner lag am Montag bei knapp über 12.

Die 102 aktiven Fälle verteilen sich derzeit wie folgt auf die Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis: Brühl (1), Dossenheim (2), Eberbach (4), Eppelheim (5), Eschelbronn (1), Heddesheim (4), Heiligkreuzsteinach (2), Hemsbach (2), Hockenheim (5), Ladenburg (1), Laudenbach (1), Leimen (3), Mühlhausen (2), Neulußheim (24), Nußloch (1), Oftersheim (3), Plankstadt (4), Rauenberg (1), Reilingen (3), Sandhausen (4), Schriesheim (7), Schwetzingen (1), Sinsheim (12), St. Leon-Rot (1), Walldorf (1), Weinheim (4), Wiesloch (3). agö

