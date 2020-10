102 weitere Corona-Fälle im Kreis

Zwischen Montag und Dienstag ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis auf 2477 gestiegen. Das geht aus dem neuesten Faktenblatt des Landratsamtes hervor. Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum 102 Fälle hinzugekommen sind – mit Abstand der höchste Zuwachs der Neu-Infektionen seit Beginn der Aufzeichnungen. 2015 Personen sind mittlerweile genesen, 45 Menschen bislang mit oder an dem Virus gestorben. Daraus ergibt sich, dass aktuell 417 Personen infiziert sind – 69 mehr als noch am Montag.

Inzidenz klettert weiter

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Personen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu angesteckt haben, klettert weiter schnell nach oben. Kreisweit liegt sie nun bei 81,9, vor einer Woche lag sie noch bei unter 30 – nämlich bei 29,4. Ein Blick in die Städte und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße zeigt, dass auch dort die Fallzahlen ansteigen. In einigen Kommunen liegt die Zahl der akuten Infektionen im zweistelligen Bereich (vorne werden die insgesamt bereits registrierten Fälle aufgeführt, in Klammern steht, wie viele Menschen akut infiziert sind):

Edingen-Neckarhausen: 79 (12)

Heddesheim: 72 (15)

Hirschberg: 35 (5)

Ilvesheim: 45 (6)

Ladenburg: 67 (12)

Schriesheim: 52 (12)

