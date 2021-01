109 weitere Corona-Todesfälle und 450 Neu-Infektionen

Hessen.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich innerhalb eines Tages in Hessen um 109 auf 4072 erhöht, teilte das RKI mit. Die Zahl der Corona-Fälle hat sich am heutigen Dienstag um 450 gegenüber dem Vortag erhöht. Damit liegt die Summe der Infektionen seit Beginn der Pandemie in Hessen bei 159 409.

Innerhalb von sieben Tagen wurden landesweit 124,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert. Laut den RKI-Daten liegt in Hessen nur noch der Landkreis Fulda bei der sogenannten Inzidenz mit einem Wert von 258,1 in der höchsten Stufe des Eskalationskonzepts des Landes.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021