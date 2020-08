1099 Fälle bekannt

Im Rhein-Neckar-Kreis sind aktuell 36 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt am Mittwoch veröffentlicht hat. Am Dienstag trugen 35 Personen das Virus in sich. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle liegt nun bei 1099, das sind drei mehr als noch am Dienstag. Weil aber im selben Zeitraum zwei Personen wieder genesen sind, steigt die Zahl der akut Infizierten nur um eins. Mit oder an dem Virus gestorben sind seit Beginn der Erhebungen im März 40 Menschen.

In Heidelberg, für das das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises auch zuständig ist, sind sechs akute Fälle bekannt. Insgesamt waren oder sind 337 Menschen infiziert, davon wieder genesen sind 324. In Heidelberg gestorben sind bisher sieben Infizierte. tge

