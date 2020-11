126 neue Corona-Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis ist am Dienstag um 126 gestiegen. Das geht aus dem werktäglichen Faktenblatt des Landratsamts hervor. Im Stadtgebiet Heidelberg, das ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts fällt, gibt es außerdem den achten Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Im Rhein-Neckar-Kreis sind seit Beginn der Pandemie 53 Infizierte im Verlauf einer Covid-19-Erkrankung oder an deren Folgen gestorben; diese Zahl blieb von Montag auf Dienstag unverändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 115,3.

Aktuell noch infiziert und deshalb in Isolation sind kreisweit noch 893 Menschen. Von den sogenannten aktiven Fällen entfallen zwölf auf Edingen-Neckarhausen, 27 auf Heddesheim, 13 auf Hirschberg, zehn auf Ilvesheim, 23 auf Ladenburg und 29 auf Schriesheim. Für Weinheim, die größte Stadt im Kreis, meldet die Behörde noch 84 Infizierte.

Insgesamt hat es im Oktober 1311 bestätigte Neuinfektionen in den 54 Kommunen des Kreises gegeben. Zum Vergleich: Während der ersten Welle waren es im März 591 und im April noch 292. Im Mai (81) und Juni (18) sanken die Zahlen weiter, bevor sich das Virus ab Juli (100) wieder schneller ausbreitete: 270 Neuinfektionen wurden im August und 277 im September verzeichnet – etwa ein Fünftel des Oktober-Werts.

