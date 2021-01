127 neue Infektionen

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat über das Wochenende 127 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der registrierten Infektionen auf 13 566 (Stand Sonntagnachmittag) an. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind weiterhin 295 Todesfälle bekannt. Das sind genau so viele wie vor dem Wochenende. Auch die Zahl der Genesenen stieg im Vergleich zu Freitag an. Sie liegt nun bei 12 439. 832 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis tragen das Virus derzeit noch in sich. Sie werden als aktive Fälle bezeichnet und befinden sich deshalb in Isolation.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist über das Wochenende gesunken. Sie liegt nun bei 92,5 (Stand Sonntagnachmittag). Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu angesteckt haben. Die Lage in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße sah am Sonntag so aus (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 332 (22)

Heddesheim: 332 (8)

Hirschberg: 243 (6)

Ilvesheim: 242 (17)

Ladenburg: 278 (12)

Schriesheim: 258 (0)

Weinheim: 1090 (56)

