Eppelheim.Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist bei regennasser Straße in Eppelheim gestürzt und hat sich dabei Schürfwunden zu gezogen. Wie die Polizei mitteilte, sei bisher unklar, weshalb der Junge am Mittwochmorgen gefallen war. Weil er über Schmerzen klagte, wurde der Junge nach einer Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht.

