13-jähriges Mädchen sexuell belästigt

Schwetzingen.In Schwetzingen ist ein 13-jähriges Mädchen von einem bisher Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, näherte sich eine Gruppe junger Männer am Montagnachmittag dem Mädchen und seinen Freunden am Verbindungsweg zwischen Mannheimer Straße und dem Parkplatz "Alter Messplatz" und suchten Kontakt zu ihnen. Eine der jungen Männer griff der 13-Jährigen schließlich an die Brust. Obwohl sie deutlich sagte, dass sie das nicht wollte, ließ der Mann nicht ab und betatschte sie unter ihrem Oberteil. Den Mädchen gelang es, die Männergruppe hinter sich zu lassen und Anzeige zu erstatten.

Den jungen Mann schätzen sie auf 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 17 Jahre alt und schlank. Sie sagen, er sähe arabisch aus, mit dunkler Hautfarbe, zur Seite gegelten dunklen Haaren und einrasiertem Rauten-Symbol. Gekleidet war er in einer schwarzen Jacke und Jogginghose.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden unter 0621 174 4444.

