13 Menschen aktuell infiziert

Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis steigt weiter an. Das teilte das Landratsamt mit. Am Dienstag waren insgesamt 989 Infektionen bekannt, zwei mehr als am Vortag. Wieder genesen sind – Stand Dienstagmittag – 936 Menschen, genauso viele wie in den vergangenen Tagen. Aktuell werden 13 Infizierte gemeldet. 40 Menschen sind bisher mit oder an dem Virus gestorben.

Zwei Mal in der Woche veröffentlicht das Landratsamt genaue Zahlen aus den einzelnen Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises. In Edingen-Neckarhausen, das knapp einen Monat lang ohne aktuellen Fall war, gibt es eine neue Infektion. Aus Heddesheim werden zwei akute Fälle gemeldet (einer weniger als vergangene Woche). In allen anderen Kommunen des Verbreitungsgebietes „Neckar-Bergstraße“ (Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg, Schriesheim) sind keine aktuell Infizierten bekannt. tge

