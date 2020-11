134 Neuinfektionen in Ludwigshafen - Inzidenz in Speyer steigt

Ludwigshafen.Nachdem die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen in der vergangenen Woche mit zwischen 39 und 56 Fällen relativ gleichmäßig wirkten, hat das Land Rheinland-Pfalz am Montag 134 neue Fälle gemeldet. Damit sind im Ludwigshafen bisher 2397 Fälle bekannt, davon gelten 1174 als genesen und 13 sind verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 202,6. Am Freitag noch hat sie bei 161,4 gelegen.

In Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis hat es zudem jeweils einen Todesfall gegeben. Informationen zu den Verstorbenen liegen nicht vor. In Speyer steigt die Inzidenz zudem weiterhin: 184,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat es hier in den vergangenen sieben Tagen gegeben. Zuletzt wurden 46 neue Fälle gemeldet – doppelt so viele wie am Sonntag.

