135 Tonnen Beton schweben über den Neckar

Ladenburg/Ilvesheim.135 Tonnen massiver Beton, 37 Meter lang. Wenn etwas unhandlich ist, dann ist es der Fertigteildrempel, der am Samstag am Hochwassersperrtor Ladenburg zu Wasser gelassen wurde. Er bildet am Grund des Neckars die Auflagefläche, mit der das neue Sperrtor zwischen Ladenburg und Ilvesheim in geschlossenem Zustand abschließen wird.

Mit einem riesigen Schwimmkram wurde das Bauteil jetzt rund 250 Meter auf dem Neckar von seinem Liegeplatz in Position an der Baustelle gebracht. Rund zwei Dutzend Mann und der größte Schwimmkran, der den Neckar befahren kann, waren für die mehr als vierstündige Aktion nötig. Am Sonntag wird der Drempel dann noch mit Beton fixiert, ab Montagmorgen wird der gesperrte Neckar dann wieder frei gegeben. Das Sperrtor selbst wird voraussichtlich im Mai eingesetzt, funktionsbereit soll die neue Anlage Ende des Jahres sein.