146 von 554 genesen

Im Rhein-Neckar-Kreis ist ein weiterer Mann an einer Corona-Infektion gestorben. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, starb der über 70-Jährige in einer Heidelberger Klinik. Damit hat sich die Zahl der Corona- Todesfälle im Kreis auf sieben erhöht. Insgesamt waren bis Montag 554 Personen positiv auf das Virus getestet worden, 146 davon sind inzwischen genesen. Aktuell infiziert sind somit noch 408 Einwohner.

In Edingen-Neckarhausen wurden bis gestern 14 Infektionen bestätigt, die Hälfte davon ist aber bereits ausgestanden. Zwei von insgesamt acht positiv getesteten Personen in Heddesheim sind wieder gesund. Insgesamt 15 Hirschberger haben sich nach den offiziellen Zahlen mit dem Virus infiziert, drei von ihnen gelten als genesen. In Ilvesheim lag die Zahl der Fälle bis Montag nach wie vor bei sechs. Zwei genesene Bürger gibt es auf der Insel, ebenso wie in Ladenburg, wo bislang acht Infektionen festgestellt wurden. Drei von 13 Corona-Infizierten sind in Schriesheim wieder gesund. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020