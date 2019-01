Neckar-Bergstrasse.Auch in der Seelsorgeeinheit St. Martin waren in den vergangenen Tagen die Sternsinger unterwegs. Insgesamt haben sie in Edingen, Neckarhausen, Seckenheim und Friedrichsfeld rund 16 500 Euro gesammelt. Mit 6420,65 Euro hatte Seckenheim die Nase vorn, gefolgt von Neckarhausen (5106,60 Euro) und Friedrichsfeld (3560 Euro). In Edingen kamen 1407,70 Euro zusammen. 78 Kinder und Jugendliche und 34 Erwachsene waren bei der Aktion engagiert, wie Gemeindereferentin Cordula Mlynski mitteilt. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019