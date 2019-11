166 Personen kandidieren für 159 Plätze

Vergangene Woche wurden die Wahlunterlagen verschickt, und schon bald fanden sich die ersten Stimmzettel in Umschlägen in Briefkästen der Gemeinden. Bis zum 1. Dezember können in 19 Gemeinden des evangelischen Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim die Ältestenkreise gewählt werden. Die Wahlberechtigung wurde auf 14 Jahre heruntergesetzt. Für 159 Plätze, die insgesamt zur Verfügung stehen, bewerben sich 166 Kandidaten.

„Ich hoffe auf eine gute Wahlbeteiligung“, sagte gestern Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller beim Pressegespräch im frisch renovierten Dekanatsgebäude in Weinheim. Rückenwind würde den Frauen und Männern, die sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen auch guttun. Schließlich werden sie in den kommenden sechs Jahren ihrer Amtszeit vor allem mit der Umsetzung des Masterplans zu tun haben, der mit Blick auf die Finanzierbarkeit der Gebäudeunterhaltungen aufgestellt wurde.

Es wird sich in den kommenden Jahren einiges in den Gemeinden tun. In Heiligkreuz steht eine größere Kirchenrenovierung an, in Leutershausen gibt es Pläne für ein Gemeindehaus und einen Kindergarten, der Neubau der viergruppigen Kindertagesstätte „Am Markusturm“ in der evangelischen Gemeinde in der Weststadt von Weinheim ist ein Millionenprojekt, Dossenheim muss eine Entscheidung über zwei Gemeindehäuser treffen, und auch in Laudenbach steht das Thema „Neues Gemeindehaus“ auf der Agenda.

Monika Lehmann-Etzelmüller ist froh, dass so viele Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen gefunden wurden. „Das ist auch vielen Gesprächen zu verdanken, die im Vorfeld geführt wurden. Wir sind auf die Menschen zugegangen“, sagt die Dekanin. Kandidieren kann man für die Kirchenwahl schon ab 16 Jahren.

Trotz der großen Zahl von Kandidaten gibt es drei Kirchengemeinden in Großsachsen, Hemsbach und Ladenburg, in denen es weniger Kandidaten als Plätze im Ältestenkreis gibt. Dafür sorgen Kanidatenüberschüsse in Laudenbach, der Reformationsgemeinde Hemsbach-Sulzbach, in der Gemeinde an der Peterskirche Weinheim, in Hohensachsen, Heiligkreuz-Oberflockenbach und Schriesheim für besonders spannende Wahlen.

Es gibt bei der Kirchenwahl keine Wahllokale. In den Briefkästen der Pfarrämter, in den Kirchen und in weiteren, von den Gemeinden bekannt gegebenen Orten wie Kindergärten, können die Briefkästen „gefüttert“ werden. Am 1. Dezember ab 16 Uhr wird schließlich ausgezählt. dra

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.11.2019