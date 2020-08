17 neue Corona-Fälle

Die Zahl der Corona-Infizierten im Rhein-Neckar-Kreis ist wieder gestiegen. Wie das Landratsamt am Freitagmittag in seinem Faktenblatt mitteilte, wurden im Vergleich zum Vortag 17 neue Fälle bestätigt. 16 davon stehen im Zusammenhang mit einer Reiserückkehr. Acht Personen mehr als am Donnerstag gelten als genesen. Insgesamt sind kreisweit noch 65 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Diese Zahl lag zuletzt Mitte Mai ähnlich hoch.

Laut Statistik summieren sich die Neu-Infektionen der vergangenen sieben Tage im Landkreis auf 75. Umgerechnet auf 100 000 Einwohner sind es knapp 14 Fälle. Werden es mehr als 50, sollen voraussichtlich neue Einschränkungen greifen. Dieser Wert wurde jedoch bisher nur ganz zu Beginn der Pandemie erreicht – zuletzt am 27. März. agö

