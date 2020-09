17 Personen in Unterkunft für Geflüchtete mit Corona infiziert

Neulußheim.17 Personen haben sich in einer Neulußheimer Unterkunft für geflüchtete Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag mit. Demnach wurde in der Unterkunft am Freitag eine freiwillige Flächentestung durchgeführt, nachdem am Mittwoch ein positiver Fall bekannt geworden war.

Von den abgestrichenen Personen seien 16 positiv und drei negativ auf das Coronavirus getestet worden. Die weiteren Bewohner sollen nach Aussage von Dr. Andreas Welker, stellvertretender Amtsleiter des Gesundheitsamtes, am Dienstag getestet werden. Derzeit steht die Unterkunft mit ihren 38 Bewohnern vollständig unter Quarantäne.

Das Gesundheitsamt ermittelt zurzeit die Kontaktpersonen und entscheidet nach dem Vorliegen der ausstehenden Testergebnisse über das weitere Vorgehen. Personen mit „haushaltsähnlichem Kontakt“ zu Bewohnern können sich bei der Hotline des Gesundheitsamts (Telefonnummer: 06221 522-1881) melden, um ein Testticket zu bekommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020