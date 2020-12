18 Fälle in Ilvesheimer Altenheim

Im Rhein-Neckar-Kreis sind drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen: Zwei Männer im Alter zwischen 70 und 80 Jahren und eine Frau zwischen 90 und 100. Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes gibt das Landratsamt keine Einzelheiten bekannt. Insgesamt meldet die Behörde jetzt 167 Tote durch Corona.

15 Bewohner, drei Mitarbeiter

Betroffen von Corona-Infektionen ist auch eine Altenpflegeeinrichtung in Ilvesheim: 15 Bewohner und drei Mitarbeiter aus dem Regine-Kaufmann-Haus sind infiziert, wie Caritas-Vorstand Volker Hemmerich bestätigte. Die positiv Getesteten wurden in einem eigenen Bereich isoliert und werden ärztlich betreut.

Ausgelöst wurden die Infektionen durch die zunächst nicht entdeckte Erkrankung einer Mitarbeiterin. „Es sind minderschwere Verläufe, die Lage ist unter Kontrolle“, berichtet Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz, der in Kontakt zur Heimleitung steht: „Dennoch war es natürlich ein Schock.“

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist von 242,0 am Vortag auf 256,8 gestiegen – eine drastische Verschlechterung. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in einer Woche neu anstecken, er ist extrem wichtig zur Beurteilung der Pandemielage. Bund und Länder streben einen Wert von maximal 50 an.

Insgesamt sind nun 9404 Menschen mit Corona infiziert, davon sind 1660 „aktive Fälle“, das heißt, sie sind positiv getestet und müssen sich momentan in Quarantäne aufhalten. Damit stieg dieser Wert zum dritten Mal in Folge an – am Montag hatte die Zahl noch bei 1292 gelegen.

Die Infektionszahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 244 (35)

Heddesheim: 285 (52)

Hirschberg: 180 (39)

Ilvesheim: 171 (28)

Ladenburg: 214 (26)

Schriesheim: 211 (33)

Weinheim: 851 (115)

