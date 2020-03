182 Infizierte im Landkreis

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis ist am Donnerstag weiter angestiegen. Stand 14 Uhr waren 182 Menschen und damit 28 mehr als am Vortag mit dem Virus infiziert, wie das Landratsamt in seinem täglichen Update mitteilte. Im Stadtgebiet Heidelberg stieg die Zahl der Erkrankten um neun auf 66. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts waren am Donnerstag somit insgesamt 248 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Zahl der ermittelten Kontaktpersonen der Kategorie 1 lag bei 686, davon 534 im Rhein-Neckar-Kreis. Dabei handelt es sich um Menschen, die mindestens 15 Minuten engen Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten. In Quarantäne befanden sich insgesamt 934 Menschen, davon 716 im Kreis und 218 in der Stadt Heidelberg. jei

