20 Beiträge sollen aufrütteln und zur Diskussion anregen

„Wir haben acht Monate hart gearbeitet und sind Helfern ebenso wie Sponsoren von Herzen dankbar“, erklärte Nazeri. Es sei Aufgabe der Kunst, Politikern und Gesellschaft dabei zu helfen, die Realität besser zu erkennen. Dazu solle das Programm beitragen. Als Nazeris Stellvertreterin betonte Sabine Weil, dass die Stadtverwaltung Ideen und Planungen vorbildlich mitgetragen habe. „Ohne Bürgermeister Schmutz säßen wir nicht hier“, so Weil. Schmutz stellte auch den Kontakt zum afghanischen Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung her. Dessen Leiter Mirco Günther präsentiert persönlich die brandaktuelle Dokumentation „Return To Afghanistan“, die die Situation Geflüchteter bei ihrer Rückkehr nach Afghanistan schildert. Der Beitrag ist am Freitag um 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Realschulstraße 7 zu sehen. Im Jugendzentrum „Kiste“ geht es ab 10 Uhr los.

Oft war es schwierig, das Programmpaket zu schnüren: So musste die Produktionsfirma des US-Filmstars Angelina Jolie davon überzeugt werden, dass man als ehrenamtliches Festival keine 1000 Dollar an Gebühren aufbringen könne. Daraufhin reichte die UN-Flüchtlingsbotschafterin den koproduzierten Animationsfilm „The Breadwinner“ von Nora Twomey doch noch ein. Er wird am Montag, 23. Juli, um 19 Uhr vor der Preisverleihung im Domhof gezeigt. Anschließend kürt eine Jury die Gewinner. Als originelle Preise dienen handgeknüpfte Mini-Teppiche aus Afghanistan. Damit unterstützt das Festival eine wertvolle Kabuler Hilfsorganisation für Straßenjugendliche.

Doch auch darum geht es: Aufzuzeigen, warum in Afghanistan kaum Frieden und Sicherheit zu finden sind, wie Mitorganisator Tom Gaisbauer gestern sagte. Das Programm ist im Rathaus erhältlich und auch in der „Ladenburg Audioguide“-App für Smartphones verfügbar.

Info: Das Filmfestival im Internet: walaiff.ladenburg.world

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018