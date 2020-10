22-Jähriger baut betrunken Unfall – 16 000 Euro Schaden

Leimen.Ein 22-Jähriger ist in Leimen auf der Panoramastraße mit einer Gartenmauer kollidiert, dabei ist ein Beifahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Fahrer Alkohol konsumiert und die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Gegen 22.45 Uhr war der junge Mann mit seinen Beifahrern auf der Panoramastraße in Leimen unterwegs. In Folge von Alkoholkonsum habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren, ist mit einer Gartenmauer kollidiert und von der Straße abgekommen, so die Polizei weiter. Dabei stieß der Wagen gegen eine Straßenlaterne und kam zum Stehen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Beamten einen Wert von 1,26 Promille bei dem jungen Fahrer feststellen. Sowohl der Mann als auch seine Beifahrerin wurden nicht verletzt, ein weiterer 23-jähriger Mitfahrer erlitt eine leichte Prellung am Kopf.

Der entstandene Schaden wird auf rund 16 000 Euro geschätzt. Der Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

