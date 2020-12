23-jährige Fahrerin baut betrunken Unfall

Neustadt/Weinstraße.Eine 23-jährige Frau aus Bad Dürkheim hat am frühen Morgen kurz vor 3 Uhr in einer Linkskurve auf der K21 in Richtung Neustadt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie überfuhr einen Leitpfosten und stieß mit einer am Fahrbahnrand befindlichen metallischen Brückenbebauung zusammen. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags auslösten und die Fahrerin sich leicht verletzte. Während der Unfallaufnahme wurde bei der 23-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,92 Promille in der Atemluft. Sie wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihr durch eine hinzugerufene Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Anfang November fiel die Frau schon einmal während einer Alkoholfahrt in Neustadt auf, wobei sie sich damals im Bereich einer Ordnungswidrigkeit befand und ihren Führerschein lediglich für vier Wochen hätte abgeben müssen. Auf Grund des aktuellen Falls dürfte sich dies nicht unerheblich verlängern.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020