23-jährige Frau beleidigt Polizisten

Grünstadt.Polizisten sind am frühen Sonntagmorgen von einer 23-jährigen Frau, die eine Party in Grünstadt veranstaltete, beleidigt worden. Wie die Beamten mitteilten, verständigte eine Anwohnerin gegen 3.40 Uhr aufgrund lauter Musik in einem Schrebergarten die Polizei. Die 23-Jährige und ihre Gäste sind zur Ruhe ermahnt worden. Die Musik wurde ausgestellt.

Gegen 4.21 Uhr ist die Polizei erneut über laute Musik informiert worden. Die 23-Jährige verhielt sich nun aggressiv und aufbrausend. Sie zeigte keine Einsicht und beleidigte die Beamten. Erst als die Streife Polizeigewahrsam androhte, beruhigte sich die Frau.

Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige kommt auf die 23-Jährige auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020