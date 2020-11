232 neue Corona-Fälle, aber Inzidenz sinkt

Ein weiterer Todesfall und 232 neu bestätigte Corona-Infektionen: Das ist die Wochenend-Bilanz zur Covid-19-Entwicklung im Rhein-Neckar-Kreis. Wie aus den Zahlen des Landratsamts hervorgeht, lief das letzte November-Wochenende somit gemessen an der Zahl der neuen Corona-Fälle zwar etwas besser als die vorangegangenen mit 290 (21./22.) beziehungsweise 250 (14./15.) Neuinfektionen. Im Vergleich zum 7./8. November, als 235 positive Tests bestätigt wurden, zeigt sich allerdings kein aussagekräftiger Trend. Hoffnung macht gleichwohl die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der neu bestätigten Corona-Infektionen in eine Woche pro 100 000 Einwohner: Dieser Wert sank am Sonntag erstmals seit drei Wochen wieder unter 140, wenn auch knapp.

Bei dem neu gemeldeten Todesfall im Zusammenhang mit Corona - dem 92. im Kreis - handelt es sich nach Behördenangaben um eine Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren. Die Kommunenliste verschickt das Landratsamt immer von montags bis freitags. Aktuelle Zahlen aus den Städten und Gemeinden lagen dieser Redaktion daher am Wochenende nicht vor.

Aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen verlängert das Gesundheitsamt ab sofort die Sprechzeiten seiner Corona-Hotline. Die Experten sind unter Telefon 06221/522 18 81 montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr und am Wochenende von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 29.11.2020