Landau.Eine 27-Jährige hat auf der L544 zwischen Mühlhofen und Barbelroth in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich der Wagen am Freitagabend gegen 18.45 Uhr mehrmals und die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen, so die Polizei, seien jedoch nicht lebensbedrohlich.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020