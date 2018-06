27-jähriger Raser bei Kollision mit Brückenpfeiler tödlich verletzt

Anzeige

Mannheim/Viernheim.Ein 27-jähriger Raser ist in der Nacht zum Montag auf der A6 zwischen Mannheim-Sandhofen und Viernheim mit einem Brückenpfeiler kollidiert und wurde dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer war der 27-Jährige gegen 4 Uhr in Richtung Viernheimer Dreieck unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort umgebremst mit dem Betonpfeiler kollidierte. Der Wagen des Fahrers wurde durch die Wucht des Aufpralls zweigeteilt. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung durch einen Notarzt erlag der Fahrer seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.



Wie ein Polizeisprecher am Morgen erklärte, gehe man derzeit davon aus, dass die "stark überhöhte Geschwindigkeit des Fahrers" die alleinige Unfallursache darstelle. Ob der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, könne man derzeit noch nicht einschätzen. Da der Fahrer laut aktuellen Erkenntnissen allein auf der Strecke unterwegs war, werde ein illegales Rennen, wie es am Sonntag zu einem schweren Unfall auf der A659 gesorgt hatte, derzeit ausgeschlossen. Die A6 musste für Bergungsarbeiten bis 4.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden in einer ersten mitteilung auf rund 10.000 Euro. Ob noch weitere Faktoren zu dem Unfall führten, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. (pol/mer)