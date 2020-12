277 Neu-Fälle und vier Tote

Über das Wochenende hat es im Rhein-Neckar-Kreis 277 neue Corona-Fälle gegeben. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden zudem vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt. Eine am Samstag gemeldete Verstorbene wurde zwischen 60 und 70 Jahre alt. Zwei weitere Frauen starben im Alter zwischen 70 und 90 Jahren. Zudem erlag ein über 90-Jähriger den Folgen einer Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei knapp 252.

Wer sich vor den Feiertagen noch auf eine mögliche Infektion testen lassen möchte, kann dies unter anderem in der Lobdengauhalle in Ladenburg tun. Der Schnelltest, der von dem privaten Ambulanzdienstleister KTS angeboten wird, kostet 40 Euro pro Person (30 Euro bei Vorlage eines Rentennachweises) und ist ohne Voranmeldung möglich, wie das Unternehmen am Sonntagnachmittag im Internet informiert (www.kts-krankentransport.de). Am Mittag war an gleicher Stelle noch von 49 Euro (Rentner 40 Euro) die Rede gewesen. Wie Bürgermeister Stefan Schmutz auf „MM“-Nachfrage bestätigte, übernimmt die Stadt die Kosten für Tests, die positiv ausfallen. Dabei werde nicht nach Wohnort unterschieden.

Kooperation mit der Stadt

Der Rhein-Neckar-Kreis kooperiere mit KTS bei den Teststraßen in Reilingen und Sinsheim, wie Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamts informiert. Mit dem Ladenburger Angebot habe man aber nur am Rande zu tun gehabt. Hierbei handele es sich um eine Zusammenarbeit von KTS und Stadt.

Als Testzeit bietet das Unternehmen Montag bis Mittwoch, 21. bis 23. Dezember, von 10 bis 18 Uhr und Donnerstag, 24. Dezember, 12 bis 15 Uhr an (alles ohne Voranmeldung). Die Kostenerstattung durch die Stadt bei positivem Ergebnis gelte für 21. bis 23. Dezember. „Meldet der Test ein positives Ergebnis werden die notwendige nachfolgen Schritte direkt eingeleitet (weiterer Abstrich für PCR Test, Laboranalyse und Meldung an Gesundheitsamt)“, heißt es bei KTS auf der Webseite. Geplant sei, die Schnellteststelle auch nach den Feiertagen beizubehalten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020