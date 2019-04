29-Jähriger bei Kollision mit Haus schwer verletzt

Ein 29-jähriger Autofahrer hat sich am frühen Montagmorgen bei einem Autounfall in Schönau-Altneudorf (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 7.20 Uhr auf dem Weg nach Heiligkreuzsteinach, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in die Hausecke eines anliegenden Wohnhauses krachte.

Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr wurde zunächst ausgeschlossen. Der Mann war nach Angabe der Beamten nicht alkoholisiert. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 8000 Euro.

Das Haus ist einsturzgefährdet, laut Informationen der Beamten ist es derzeit unbewohnt. Es wurde durch das THW Ladenburg mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Altneudorf abgestützt. Die Straße war bis 16.40 für den Verkehr voll gesperrt, seitdem ist sie einspurig befahrbar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pol/mer)