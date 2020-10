33 Personen in Seniorenheim positiv auf Coronavirus getestet

Bammental.In einem Bammentaler Seniorenheim haben sich 33 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar Kreises am Mittwoch mit. Demnach wurde am Montag eine Flächentestung durchgeführt, nachdem am Samstag zwei positive Fälle auf einer Station bekannt geworden waren. Von 58 abgestrichenen Personen wurden 31 Personen, darunter drei Mitarbeiter des Heims, positiv und 23 negativ auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet. Von vier Personen stehe das Testergebnis noch aus. Weitere zehn Mitarbeiter wurden am Dienstag, 20. Oktober, abgestrichen. Diese Testergebnisse stehen ebenfalls noch aus. Am Donnerstag sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden weiterer Wohnbereiche im Rahmen einer Flächentestung abgestrichen werden.

Konkret handelt es sich bei dem Heim um das Anna-Scherer-Haus. Der betroffene Bereich des Heims (Haus 2a/b) wurde unter Quarantäne gestellt. Für diesen besteht ein Aufnahmestopp sowie ein Verlegungs- und Besuchsverbot.

