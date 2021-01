37 neue Corona-Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis hat am Montag laut Landratsamt um 37 zugenommen. Das ist – selbst für einen Wochenanfang – ein vergleichsweise geringer Zuwachs. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages war zuletzt Ende Oktober/Anfang November 2020 so niedrig gewesen. Während die Tendenz seinerzeit jedoch nach oben ging, verbreitet sich das Virus jetzt offenbar langsamer. Das schlägt sich auch in der so genannten Sieben-Tage-Inzidenz nieder, die abermals leicht gesunken ist und am Montag noch bei knapp 91 lag.

Allerdings musste die Behörde erstmals nach drei Tagen auch wieder einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 melden. Laut Mitteilung war die Verstorbene zwischen 80 und 90 Jahre alt.

Im Folgenden die Zahlen aus den Städten und Gemeinden (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 332 (20)

Heddesheim: 332 (8)

Hirschberg: 243 (4)

Ilvesheim: 242 (17)

Ladenburg: 279 (12)

Schriesheim: 259 (1)

Weinheim: 1092 (55)

