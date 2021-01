40-Jähriger steht heute wegen Vergewaltigung in Flugzeug vor Gericht

Heidelberg.Mit einem ungewöhnlichen Fall beschäftigt sich am heutigen Dienstag das Heidelberger Amtsgericht: Ein 40-Jähriger muss sich wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit sexueller Belästigung und Körperverletzung verantworten. Die Tat soll sich im Mai 2019 auf einem Flug von Atlanta (USA) nach Stuttgart ereignet haben. Das Opfer hatte für den Transkontinentalflug Schlafmittel eingenommen und wachte etwa zwei Stunden nach dem Start plötzlich auf. Der Angeklagte soll seine Hand in ihren Slip geschoben und mit dem Finger in sie eingedrungen sein. Außerdem soll er ihre Brüste berührt haben. Nach der Landung meldete die Frau den Vorfall bei der Polizei.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.01.2021