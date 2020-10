4,17 Promille - Autofahrer in Worms von Polizei gestoppt

Worms.Einen 41 Jahre alten Autofahrer mit mehr als vier Promille hat die Polizei in Worms aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten den Mann gemeldet, der sein Auto in Schlangenlinien mehrmals in den Gegenverkehr und auf den Bürgersteig gesteuert habe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Andere Autofahrer hätten bremsen und ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 4,17 Promille. Der Mann hatte der Polizei zufolge keinen Führerschein. Den 41-Jährigen erwarte ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020