47 „aktive“ Corona-Fälle

Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis ist über das Wochenende deutlich gestiegen: Insgesamt 28 neue Fälle meldete das Landratsamt von Samstag bis Montag. Neun Personen sind im selben Zeitraum offiziell frisch genesen. Die Zahl der noch infizierten Bürgerinnen und Bürger lag am Montag bei 47. Mit 53 so genannten aktiven Fällen hatte es am Sonntag einen zwischenzeitlichen Höchststand gegeben, wie er seit dem 22. Mai im Rhein-Neckar-Kreis nicht mehr erreicht worden war. Lediglich am ersten August-Wochenende lag die Zahl mit 51 Noch-Infizierten ähnlich hoch. Dann sank der Wert wieder – am 11./12. des Montags sogar für zwei Tage knapp unter 20. Seither nehmen die Neuinfektionen wieder tendenziell stärker zu als die Genesungen. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat es aber seit mehr als zwei Monaten nicht mehr gegeben: Seit dem 8. Juni liegt die Zahl der Verstorbenen konstant bei 40.

Insgesamt waren kreisweit seit Beginn der Pandemie 1160 Einwohnerinnen und Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, 1073 gelten inzwischen als genesen. In Edingen-Neckarhausen gibt es nach den jüngsten Zahlen noch drei Infizierte, in Hirschberg ist es eine Person, in Ladenburg sind es zwei und in Schriesheim fünf. Aus Heddesheim und Ilvesheim wurden am Montag keine aktiven Fälle mehr gemeldet.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020