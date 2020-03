47 neue Corona-Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Rhein-Neckar-Kreis bis Freitagnachmittag auf 460 gestiegen. Damit sind gegenüber Donnerstag 47 hinzu gekommen. Insgesamt 79 der 460 infizierten Personen gelten inzwischen als genesen, teilte das Landratsamt in seinem Faktenblatt mit. Die Zahl der Todesfälle durch das Virus summierte sich bis Freitag auf vier.

Erstmals schlüsselt der Kreis die Zahlen auch nach Gemeinden auf. Demnach wurden bis Freitag in Edingen-Neckarhausen elf Corona-Fälle gemeldet, sechs davon werden bereits als „Genesene“ geführt. Sechs Infizierte gab es bisher in Heddesheim, eine Person hat die Infektion bereits überstanden. Die gleichen Zahlen liegen für Ilvesheim vor. Hirschberg kommt aktuell auf zwölf Corona-Fälle, die alle noch nicht ausgestanden sind. Acht Ladenburger wurden bis Freitag positiv getestet, auskuriert hat sich bereits eine Person. Auf sieben summieren sich die Fälle in Schriesheim, zwei davon gelten inzwischen als genesen.

Für Weinheim, größte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, meldet das Landratsamt auch die meisten Corona-Fälle, nämlich bis Freitag 67. Davon haben zehn Weinheimer die Infektion bereits hinter sich. agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020