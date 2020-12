49 Corona-Fälle in Alten- und Pflegeeinrichtung

Eschelbronn.49 Personen haben sich in einer Eschelbronner Alten- und Pflegeeinrichtung mit dem Coronavirus infiziert. Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag mit. Demnach sind im stationären Bereich der Einrichtung 25 Fälle zu verzeichnen, in der Tagespflege 13. Zudem haben sich elf Mitarbeitende infiziert. Der gesamte Wohnbereich steht unter Quarantäne und es besteht ein Besuchsverbot. Das Gesundheitsamt entscheidet in Absprache mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.

Nach einer Häufung symptomatischer Personen in der vergangenen Woche hatte das Gesundheitsamt die Bewohnerinnen und Bewohner getestet. Mitarbeitende und Besuchende der Tagespflege wurden über die zuständigen Hausärzte beziehungsweise in den kreiseigenen Testzentren abgestrichen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020