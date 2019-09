Das Volksbegehren Artenschutz ist eine Initiative der proBiene – Freies Institut für ökologische Bienenhaltung. Es wird nach eigenen Angaben unter anderem getragen von proBiene, BUND und NABU Baden-Württemberg, der ÖDP, Slow Food, Demeter und Naturland. Zentrale Forderungen sind:

50 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2035: Die ökologische Landwirtschaft sei besser für die Artenvielfalt, heißt es zur Begründun.

Halbierung des mit Pestiziden belasteten Flächenanteils bis 2025: Wo Naturschutz draufstehe, soll auch Naturschutz drin sein.

Verbot von Artenvielfalt gefährdenden Pestiziden in Naturschutzgebieten: Nichts gefährde Feldhamster, Rebhuhn, Biene und Co. mehr als Pestizide. Sie vergiften Beikräuter und „Schädlinge“ – und so die Nahrungsgrundlage für viele Tiere.

Schutz der Streuobstbestände: Streuobstwiesen seien von besonderer Bedeutung als Lebensraum für geschützte Arten. Das Volksbegehren fordert „einen wirklichen Schutz vor Abholzung“. hje

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.09.2019