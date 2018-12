51-Jähriger aus Nußloch wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft

Nußloch/Rhein-Neckar.Weil er gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt haben soll, sitzt ein 51-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim hervorgeht, steht er im dringenden Verdacht, in mindestens 234 Fällen unerlaubt und gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln Handel betrieben zu haben. Unter anderem soll er aus seiner Wohnung heraus Amphetamin, Kokain und Marihuana verkauft haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde am Donnerstag vor einer Woche die Wohnung des Tatverdächtigen in Nußloch durchsucht. Dabei konnten die Beamten der Kriminalpolizei Heidelberg 2851 Gramm Marihuanablüten, 912 Gramm Amphetamin, 73 Gramm Heroin, 10,5 Gramm Haschisch sowie Bargeld in Höhe von 45.000 EUR sicherstellen.

Der Mann wurde bei der Durchsuchung festgenommen. Noch am gleichen Tag wurde der deutsche Staatsangehörige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen unerlaubten gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Anschließend wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.