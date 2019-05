53-Jähriger leblos aufgefunden - Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt

Nachdem ein 53-Jähriger am vergangenen Donnerstag in Haßloch leblos in seiner Wohnung aufgefunden wurde, ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Das teilten die Beamten am Montag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Der Mann war in der letzten Woche tot in seiner Wohnung geboren worden. Eine Obduktion des Mannes hat nun ergeben, dass dieser durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf zu Tode gekommen ist. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Es werde allerdings von einer Tötung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern weiter an. (pol/mer)