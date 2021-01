55 Neuinfizierte und ein weiterer Todesfall

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen ist bis Freitagnachmittag um 55 gestiegen. Dies geht aus einer Übersicht des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium hervor. Demnach gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. 4452 Menschen gelten als genesen, 1229 sind aktuell noch infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen stieg auf 249,6 und liegt damit höher als in Worms (221,4), das in den vergangenen Tagen Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz war. Zum Vergleich: Die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt 120,3, in Speyer liegt sie bei nur noch 106,8.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021