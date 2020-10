58 neue Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis - Inzidenz bei 39,9

Von Mittwoch auf Donnerstag ist die Zahl der Corona-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis um 58 gestiegen. Das geht aus dem Faktenblatt des Landratsamtes hervor. Einen derart hohen Anstieg der Fallzahlen gab es seit Beginn der Pandemie im Kreis erst einmal, und zwar am 21. März. Da zum Donnerstag zugleich 28 Betroffene mehr als genesen galten, stieg die Zahl der Noch-Infizierten um 30 auf 233. Ähnlich viele aktive Fälle hatte es zuletzt Mitte April gegeben - seinerzeit war die Zahl jedoch dabei, zu sinken.

Der aktuelle Anstieg hängt maßgeblich mit einem lokalen Ereignis in Bammental zusammen. Wie berichtet, waren dort in einem Seniorenheim in der ersten Wochenhälfte 33 Personen, darunter drei Mitarbeitende, positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die Ergebnisse weiterer Tests standen am Donnerstagnachmittag noch aus.

Mit den neuen Corona-Fällen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis auf 39,9 geklettert. Aktuell noch nachweislich infiziert und deshalb in Isolation sind in Edingen-Neckarhausen vier Personen, in Heddesheim sechs, in Hirschberg drei, in Ilvesheim sieben, in Ladenburg sechs und in Schriesheim fünf. In Weinheim - mit gut 45 000 Einwohnern bevölkerungsreichste Stadt im Kreis - liegt die Zahl der aktiven Fälle bei 17. Heddesbach als kleineste Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis (463 Einwohner) hat nach wie vor noch keinen Corona-Fall zu vermelden.

