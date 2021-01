70-Jähriger in Auto eingeklemmt

Schwetzingen.Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Ketscher Landstraße in Höhe des Sportplatzes in Fahrtrichtung Ketsch ereignet. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 70-Jähriger zuvor die Vorfahrt eines 20-jährigen Autofahrers missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt. Der 70-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 13.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.Die Straße war zeitweise gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021