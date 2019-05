72 Stunden für andere im Einsatz

72 Stunden lang engagieren sich Jugendliche aus der katholischen Kirche gemeinsam für eine gute Sache. Am Donnerstag ist der Startschuss gefallen, seitdem läuft der Wettlauf gegen die Uhr. Im Dekanat Mannheim stellen sich insgesamt mehr als 300 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Herausforderung, in 72 Stunden ein Projekt zu realisieren, das anderen zugutekommt und die Welt ein Stückchen besser macht.

Die Ministranten der Seelsorgeeinheit St. Martin haben sich mit einer Aufgabe überraschen lassen. Die sogenannte Get-inVariante. Das Geheimnis wurde während des Auftaktgottesdienstes in der Jugendkirche Samuel bekanntgegeben: die Verschönerung des Außengeländes im Kindergarten St. Agnes in Seckenheim. „An den tristen grauen Wänden im Garten lassen wir unserer Kreativität freien Lauf: Eine Dschungellandschaft, eine Blumenwiese und weitere Motive machen die Wände ansprechender und lassen die Kinder in diese Welt eintauchen“, heißt es von der Gruppe.

Die KjG Ilvesheim kümmert sich gemeinsam mit Ministranten der Seelsorgeeinheit Johannes XXIII. und dem Jungen Theater St. Pius um die Umgestaltung der Terrassenflächen im Pflegezentrum Maria Frieden in Mannheim. Die neuen Flächen sollen am Sonntag um 15 Uhr vorgestellt werden. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019