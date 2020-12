76-Jährige bei Autounfall leicht verletzt

Mannheim.Eine 76-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag in Mannheim-Sandhofen verletzt worden. Kurz vor 14 Uhr war die Frau mit ihrem Auto auf der Priebuser Straße in Richtung Spinnereistraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bürstadter Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 53-jährigen Fahrers, der auf der Bürstadter Straße in Richtung Altrheinbrücke unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto der Frau wurde nach dem Aufprall um 90 Grad nach rechts gedreht. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Spinnereistraße und ein Fahrstreifen der Bürstadter Straße gesperrt werden. Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020