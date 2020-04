766 Personen infiziert

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 766 bestätigte Corona-Fälle. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar Kreises am Freitag mit. Das sind 13 Fälle mehr als am Donnerstag. Von Mittwoch auf Donnerstag stieg die Zahl nur um acht Fälle – von 745 auf 753. Als wieder genesen galten am Freitag 479 Menschen, das sind 25 mehr als am Donnerstag. Zwischen Mittwoch und Donnerstag stieg die Zahl der Personen, die wieder gesund sind, von 415 auf 454.

Auch die Zahl der Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Bis zum Freitagmittag verstarben laut Landratsamt 18 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit. Am Donnerstag waren es noch 17 Menschen gewesen, am Mittwoch 16. Genauere Informationen über die Verstorbenen – wie zum Beispiel die Altersgruppe – werden seit einigen Tagen nicht mehr veröffentlicht. Das geschehe in Abstimmung mit dem Sozialministerium des Landes, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit. tge

