77 Menschen im Kreis infiziert

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist im Rhein-Neckarkreis bis Montagmittag auf 77 gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Faktenblatt des Landratsamts hervor. Demnach wurden gegenüber dem Vortag sieben neue Fälle bekannt. Engen Kontakt zu einer infizierten Person hatten 373 Menschen, insgesamt befinden sich – Stand Montag – 450 in Quarantäne.

Ein Schriesheimer Schüler infiziert

Während die meisten Schulen am Montag noch für einen Tag geöffnet hatten, blieben die Türen an der Kurpfalz-Realschule in Schriesheim bereits geschlossen. Wie Schulleiterin Petra Carse den Eltern am Wochenende mitteilte, war ein Schüler positiv auf das Virus getestet worden. Nach Rücksprache mit dem Schulamt und dem Gesundheitsamt wurde die Schule daraufhin bereits ab Montag geschlossen. Über das so genannte Homeschooling, also das (selbstorganisierte) Lernen zu Hause, informierte die Schule ihre Schüler daher nicht persönlich, sondern auf ihrer Homepage. agö

