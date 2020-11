85-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall mit Auto – Zeugen gesucht

Maxdorf.Ein 85-jähriger Radfahrer aus Birkenheide ist bei einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagnachmittag in Maxdorf schwer verletzt worden – er starb wenig später aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus. Der 85-Jährige hatte die Fahrbahn der L454 überquert und wurde dabei vom Auto eines 43-jährigen Fahrers aus Schweberdingen erfasst. Die genaue Unfallursache sowie der Unfallhergang sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237/934-1100 zu wenden. Die Polizei nimmt Hinweise auch per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.11.2020