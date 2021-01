86 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, fünf Todesfälle

Rhein-Neckar/Heidelberg.Im Landkreis Rhein-Neckar und in der Stadt Heidelberg sind bis zum Donnerstag 86 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 72 Fälle entfielen nach Angaben des Landratsamt auf den Kreis, 14 auf das Stadtgebiet Heidelberg. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun insgesamt 17.394 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, 3587 von ihnen wohnen in Heidelberg .

358 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, fünf Todesfälle wurden am Donnerstag vermeldet. Damit sind im Rhein-Neckar-Kreis bisher 308 Verstorbene bekannt, in Heidelberg 50.

Als genesen gelten am Donnerstag insgesamt 16.138 Personen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 764 im Kreis und 134 in der Stadt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 84,4 und in Heidelberg bei 60,7.

